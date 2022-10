Deel A9 dicht vanwege ongeluk met zes voertuigen

Kan dat niet anders Van het gratis water in de Keizers­straat kun je heel veel dorst krijgen

Een fontein die altijd droog staat, trappen met ‘luie’ treden of een bankje met de rug naar het plein – Het Parool gaat in deze serie op zoek naar dwaze of vreemde bouwingrepen in de stad. Kan dat niet anders? Vandaag: een watertappunt zonder water.

27 september