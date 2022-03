Definitieve uitslag verkiezingen: geen wijzigingen, krappe meerderheid coalitiepartijen

Dat betekent dat de huidige coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 samen een krappe meerderheid van 24 zetels behouden en samen waarschijnlijk de basis zullen vormen van het nieuwe stadsbestuur tussen 2022 en 2026. Wil van Soest van de Partij van de Ouderen keert definitief niet terug. Ook de ChristenUnie is de komende vier jaar niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Forum voor Democratie, dat een restzetel haalde, is dat wel.

CU-lijsttrekker Gerjan van den Heuvel is teleurgesteld, maar zag het verlies aankomen, na de voorlopige uitslagen van vorige week. “Ik geloof in wonderen, maar deze even niet.” Hij wijt het verlies aan het vertrek van raadslid Don Ceder, die in 2018 nog de partij leidde en veel bekendheid had in Zuidoost, maar inmiddels Tweede Kamerlid is. De lage opkomst noemt hij als een andere reden. Van den Heuvel: “Het voelt oneerlijk, omdat je zo hard gewerkt en geknokt hebt de afgelopen vier jaar. Ik had niet verwacht dat we zo veel zouden verliezen.”