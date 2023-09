Derde explosie op rij in Amsterdam, nu bij woning in Driemond

Nieuws Twee explosies in Amsterdam: veel schade bij horecazaak in centrum en bedrijfs­pand in Nieuw-West

In Amsterdam hebben in de nacht van dinsdag op woensdag explosies plaatsgevonden bij een horecazaak aan de Leidsestraat in het centrum en bij een bedrijfspand op de hoek van de Johan Huizingalaan in Nieuw-West. In beide gevallen zijn geen gewonden gevallen.