Deskundigen: tbs met dwang voor schutter (19) die Akram el Idrissi (21) doodde in Rivierenbuurt

Exclusief Geweld kostte in 2022 in Amsterdam 12 levens: veel verdachten en slachtof­fers zijn (zeer) jong

In de regio Amsterdam vielen dit jaar twaalf doden door geweld, over de laatste decennia gezien een laagterecord. Excessen door de finaal uit de hand gelopen cocaïnehandel waren dit jaar vaak explosies, granaatleggingen of beschietingen van gebouwen, maar er was niet een liquidatie. Dit zijn de twaalf levens die dit jaar door geweld ten einde kwamen.