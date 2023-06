DETO leed een 1-0 nederlaag uit tegen Ajax

indebuurt.nl Gemist: krullen kweken, hotspot in de Pijp, groene koffie in Amsterdam en veel meer

Nieuwe week, nieuwe kansen. Maar niet voordat je nog even bijgelezen hebt. Heb jij de hele week met je porem in de zon gezeten? Dan heb je een hoop leuks op indebuurt gemist. Lees nog snel even bij.