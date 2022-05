Deze Amsterdamse restaurants krijgen hun eerste Michelinster

Volledig scherm De Kas kreeg naast zijn Michelinster ook de groene ster. © Jurre Rompa

“De Nederlandse gastronomie staat er fantastisch voor.” Met die woorden opende directeur Marc Roossens van Michelingids Benelux de dag in het DeLaMar Theater, waar de sterren maandag werden uitgereikt.

Allereerst werden alle chef-koks die vorig jaar een of meerdere sterren hadden behaald op het podium geroepen. Vanwege corona was er vorig jaar alleen een digitale ceremonie; nu gingen ze alsnog samen op de foto en werd er op het ‘gekke jaar’ teruggekeken. Daarna ging de blik al snel op de toekomst en kon de uitreiking beginnen.

Chef-kok Bas van Kranen mocht met zijn restaurant Flore twee Michelinsterren in ontvangst nemen. Hij verving vorig jaar het gerenommeerde restaurant Bord’Eau in hotel De l‘Europe (één Michelinster) voor het nieuwe concept van Flore. “Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen,” zei Van Kranen op het podium. “Onze doelstelling was een stap terug en twee stappen vooruit.” Met direct twee Michelinsterren is dat er ook letterlijk van gekomen. In totaal hebben 24 restaurants in Nederland twee sterren.

Over de groene ster zei Van Kranen dat de omschakeling niet makkelijk was geweest, maar ook daarop heel trots te zijn. Met Flore probeert Van Kranen vooral lichte en lokale gerechten aan de man te brengen.

Michelinster en Young Chef Award

Nieuwkomers in Amsterdam met één Michelinster zijn De Juwelier, Zoldering, Lars Amsterdam en De Kas. Yoran Jacobi van De Juwelier kreeg ook de Young Chef Award. “Niet te veel poespas, gewoon lekker koken,” zei hij toen hij de prijs in ontvangst nam. Even later mocht hij weer terug op het podium komen, om ook zijn eerste Michelinster op te halen. “Het is vandaag zo wel een hele hoop in één keer,” zei hij vol verbazing.

Richard van Oostenbrugge is ‘megablij’ dat hij met De Juwelier een ster heeft gekregen. “Ik had het niet verwacht,” zegt hij. “We wilden gewoon een à-la-carterestaurant beginnen waar je lekker kan eten. We zijn nog geen jaar open.” Van Oostenbrugge, die ook eigenaar is van 212, zegt daarnaast blij te zijn voor Zoldering. “Dat zit ook in de Utrechtsestraat, dus dat wordt leuk zo.”

In totaal kregen 104 restaurants één ster. Restaurant Vermeer verloor als enige in de stad zijn Michelinster.

Groene ster voor duurzaamheid

De Kas kreeg naast zijn Michelinster ook de groene ster, net als Bolenius en Flore, omdat zij zich dagelijks inzetten voor een verantwoorde toekomst en groenten het hart vormen van hun duurzame visie. Vorig jaar ontvingen Bolenius en De Kas ook al een groene ster, die toen voor het eerst werd uitgereikt. Het hebben van een Michelinster is niet nodig voor het krijgen van een groene ster. In totaal kregen elf restaurants in Nederland een groene ster.

De Librije en Interscaldes wisten hun drie sterren te behouden. Wereldwijd zijn er slechts 137 restaurants met drie Michelinsterren.

Dit zijn alle sterrenrestaurants in Amsterdam Aan de Poel** (Amstelveen)

Ciel Bleu**

Flore**

Restaurant 212**

Spectrum**

Bolenius*

Bougainville*

Daalder*

The Duchess*

Graphite*

De Juwelier*

De Kas*

Lars Amsterdam*

Lastage*

Mos*

Le Restaurant*

Rijks*

Ron Gastrobar*

Sinne*

Vinkeles*

The White Room*

Wils*

Yamazoto*

Zoldering*

