Deze student staat tegenover de gemeente Amsterdam in de rechtszaal: hij eist energietoeslag

Reportage Energie­team gemeente helpt studenten te besparen: ‘Elke euro telt’

Het energiebesparingsteam van de gemeente gaat deze week langs bij studenten in het voormalige Acta-gebouw in Nieuw-West. Daar stegen de energiekosten onlangs met 160 euro per maand. ‘Er zijn studenten die het niet kunnen betalen, daar maak ik mij wel zorgen om.’

22 december