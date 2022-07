Directeur IJburg College ‘rekent zichzelf onveilig klimaat aan’, maar ouders horen iets anders

Volledig scherm © Desiré van den Berg

In een mail aan alle medewerkers kondigde Jolanda Hogewind, directeur van het IJburg College, op vrijdagmiddag de aanstaande publicatie van deze krant aan. In het artikel wordt duidelijk waarom tientallen docenten van het IJburg College zijn vertrokken of dat binnenkort van plan zijn.

Docenten zijn angstig, worden bedreigd, voelen zich onveilig op school en vele gewelddadige incidenten in een klimaat waarin leerlingen overal mee weg lijken te komen, maken dat zo’n 35 docenten in de afgelopen maanden zijn vertrokken of na de zomervakantie niet meer terugkeren.

De-escalerend handelen

Hogewind erkent dat de incidenten die worden beschreven bekend zijn bij haar en ‘de verdere schoolleiding’. “Bij elk incident was het de intentie om de-escalerend te handelen en de veiligheid te waarborgen voor zowel leerlingen als docenten. Desondanks moet ik constateren dat collega’s zich niet gesteund en onveilig voelen in en om de school. Dit reken ik mijzelf aan’, schrijft de directeur in de mail, die in handen is van Het Parool.

In een brief die de school zaterdagochtend naar de ouders stuurde, staat echter dat ‘het artikel een beeld schetst waarin we ons niet herkennen en ons verdriet doet. Uit een recente enquête blijkt dat leerlingen het prettig vinden bij ons op school en zich veilig voelen. Komend schooljaar ontwikkelen we verder.’

In de mail aan de medewerkers schrijft Hogewind, die sinds 2019 directeur is van het IJburg College, dat het haar onvoldoende gelukt is om een evenwichtig beeld te schetsen van de school tijdens het wederhoor en dat de school in ontwikkeling is. “We zijn op weg en ik geloof dat we met elkaar kunnen komen tot een verbetering voor iedereen.”

