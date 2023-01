Dit brutalistische kantoorgebouw is een nieuw monument in Amsterdam

“Aurora scoort erg goed op twee van de vijf criteria: architectonisch en stedenbouwkundig. Het betonnen gebouw werd gebouwd in de jaren zestig en is ontworpen door Piet Zandstra. De naam komt van de levensverzekeringsmaatschappij Aurora, die eerst in het kantoor gevestigd was. Het is goed en belangrijk dat een gebouw uit die tijd bewaard is gebleven, want veel van de brutalistische architectuur is na 2000 in ongenade geraakt. Opvallend aan het Auroragebouw is dat er aan de straatkant ronde kolommen staan waarachter de gevel begint. Voor die tijd was dat iets nieuws, want normaal gesproken waren die kolommen juist in het gebouw verwerkt. Hier zit het aan de buitenkant. Elke keer als ik hier langs fiets, denk ik: goh, wat een sprekend gebouw.”