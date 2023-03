Dit is de nieuwe nachtburgemeester van Amsterdam: ‘Wij zien jou naast Femke Halsema staan’

NieuwsFreek Wallagh (24) is woensdagavond in een uitverkocht Bitterzoet verkozen tot de nieuwe nachtburgemeester van Amsterdam. Een jury, het aanwezige publiek en een online stemming bepaalden wie het ambt voor de komende twee jaar mag bekleden.

Volledig scherm Freek Wallagh krijgt de bloemen van de jury aangereikt. © Jakob van Vliet

Wallagh kreeg daarna uit handen van cultuurwethouder Touria Meliani de ambtsketen die bij de functie hoort. De wethouder zei verheugd te zijn dat de stad na bijna vier jaar weer een nieuwe nachtburgemeester heeft.

Een blije Wallagh liet direct zijn eerste plannen doorschemeren. “Ik ga als eerste met het GVB aan tafel en het hebben over de terugkeer van de nachtbussen,” zei hij. “Ook wil ik de kleedruimte in de Reguliersdwarsstraat permanent maken.”

Gevraagd naar zijn plannen om panden te kraken en om te bouwen tot nachtclub (zie kader beneden), nuanceert Wallagh die nu wel een beetje. “Ik zeg niet dat ik zelf ga kraken, maar we moeten niet vergeten dat de geschiedenis van de Amsterdamse nacht verbonden is met de kraakgeschiedenis.”

Meliani heeft binnenkort met Wallagh ‘een nachttour’. “Die is heel belangrijk,” zegt ze. Ze bezoeken dan in het gezelschap van enkele raadsleden het Amsterdamse nachtleven. Verder wil ze het met Wallagh hebben over de ‘bereikbaarheid en de diversiteit aan clubs’. “En de veiligheid, de protocollen en de betaalbaarheid.”

Bomvol Bitterzoet

De kersverse nachtburgemeester focuste in zijn campagne en tijdens de verkiezingsavond veelvuldig op solidariteit met alle gemeenschappen in de nacht: niet alleen kunstenaars en musici, maar ook de sekswerkers en de krakers. Juryvoorzitter Ella Overkleeft roemde hem daarom: “Die solidariteit is van groot belang.” Ook zei ze dat Wallagh ‘Amsterdam ademt’. “Hij heeft alle kennis en eigenschappen in huis om het ambt op de juiste manier uit te voeren. Wij denken dat deze persoon de juiste is om de nodige bergen te verzetten. Wij zien jou naast Femke Halsema staan.”

Volledig scherm Freek Wallagh. © Eva Plevier

In de finale in een bomvol Bitterzoet namen Joost Gimbel (dj, presentator en medeoprichter van The Drag Agency), Freek Wallagh (dichter, politicoloog, eventorganisator en activist), Jalien van den Tweel (kunstenaar en werkzaam binnen de suïcidepreventie), Anke Straten (eventpromoter en onderzoeker naar de Amsterdamse ravecultuur) en Anne Rodermond (manager bij Club Church) het tegen elkaar op. Eerder vielen er via een online verkiezing al drie kandidaten af.

Maar als eerste, nog voor de stemming, werd in Bitterzoet afscheid genomen van de oude nachtburgemeester Shamiro van der Geld en zijn tijdelijke opvolger Ramon de Lima. Bjorn Schipper van Stichting Nachtburgemeester (N8BM) bedankte ze voor hun inzet, maar zei dat het na enkele jaren zonder democratisch gekozen nachtburgemeester nu ook tijd was ‘om de bladzijde om te slaan’.

Serieuze functie

Amsterdam, de stad die in 2003 als eerste ter wereld een nachtburgemeester had, zat namelijk bijna vier jaar zonder. In juni 2019 gooide Van der Geld de handdoek in de ring. Hij was op dat moment nog geen anderhalf jaar nachtburgemeester. Volgens De Lima, scheidend voorzitter van de stichting N8BM, die de verkiezing organiseert, voelde hij zich destijds niet comfortabel in zijn rol. “In de afgelopen jaren is de rol van nachtburgemeester gegroeid naar een serieuze functie. Zo’n rol moet je wel liggen.”

Daarna nam De Lima het stokje over als waarnemend nachtburgemeester, al wilde hij die titel niet officieel dragen, omdat hij niet democratisch was verkozen. Door de coronapandemie lukte het sindsdien niet een nieuwe verkiezing te organiseren. Tot woensdagavond. Nu is het de beurt aan Wallagh om de nacht te vertegenwoordigen.

Wallagh: ‘Product van de stad en haar nacht’ In Het Parool vertelde Wallagh afgelopen week waarom hij kandidaat is: ‘Als Amsterdammer ben ik een product van de stad en haar nacht. Vanaf mijn vijftiende glipte ik het centrum in om daar bartenders, bouncers, sekswerkers en muzikanten te interviewen. Ik begon als optredend dichter en activist bij punktenten, kraakpanden en illegale feesten, en ontdekte daar de tolerantie en acceptatie die ik overdag zo miste.’ ‘De nachtburgemeester moet alles op alles zetten om deze gemeenschappen, die vaak door de politiek opzij geschoven worden, te ondersteunen: zet een solidariteitsnetwerk op om kraakpanden te helpen aan fondsen en legitimiteit, bied jonge, experimentele kunstenaars een podium en toon solidariteit met sekswerkers wanneer zij inspraak eisen in de toekomst van hun sector. Ik doe dit nu al als eventorganisator, maar zie op dit vlak grote kansen in het nachtburgemeesterschap.’

Volledig scherm De ambtsketen van de nachtburgemeester. © Jesper Roele

