Dit is het ontroerende verhaal achter de fleurige fietsen van de Flowerbikeman in Amsterdam

indebuurt.nlJe hebt deze fietsen zeker weten al eens gezien in Amsterdam. De Flowerbikes fleuren al jaren de stad op. Ze worden gemaakt door niemand minder dan kunstenaar Warren Gregory. Wat veel mensen niet weten is dat hij de fietsen niet maakt voor toeristen of om mooie plaatjes mee te schieten. Hij maakt ze in eerste instantie uit liefde. En daar zit een bijzonder mooi verhaal achter.

Natuurlijk vindt Warren het geweldig dat zoveel mensen in Amsterdam genieten van zijn creaties. Het is een mooie bijkomstigheid en hij maakt de mensen van Amsterdam graag blij. Maar de fleurige fietsen begon hij te maken met een bijzondere reden en dat heeft alles te maken met de liefde voor zijn vrouw Michelle.

Nieuwe hobby

Warren en Michelle komen oorspronkelijk uit Amerika. Jaren geleden bezeerde Warren daar zijn rug. Door verschillende operaties kwam hij veel gewicht aan. Om weer op een gezond gewicht te komen gaf zijn oma hem een fiets. En daarmee gaf ze hem ook meteen een nieuwe hobby. Warren fietste overal naartoe en werd weer gezond. Toen hij samen met zijn vrouw Michelle op vakantie naar Amsterdam kwam, raakte ze allebei verliefd op de stad. Hier kon Warren veel vrijer rondfietsen en ook zijn vrouw zag het helemaal zitten om in Amsterdam te blijven. Zo gezegd zo gedaan.

Quote Het is veel meer dan kunst, het is liefde! Warren the Flowerbikeman

Epilepsie

Net voor de grote emigratie krijgt de vrouw van Warren last van epilepsie. Eenmaal in Nederland komt ze in het ziekenhuis te liggen. Ze knapt uiteindelijk op, maar door de zware epilepsieaanvallen is ze haar kortetermijngeheugen kwijt. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat ze continu haar fiets kwijt is. Ze heeft geen idee waar ze hem heeft weggezet en soms denkt ze ook dat hij gestolen is. Warren bedenkt een geniaal plan: hij versiert haar fiets uitbundig met plastic bloemen in alle kleuren van de regenboog. Vanaf dat moment is ze haar fiets nooit meer kwijt.

Tekst gaat verder onder de afbeelding>

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door flowerbikeman (@flowerbikeman) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kunst

Door met de schitterende fiets rond te fietsen in Amsterdam, komt Warren erachter dat omstanders het geweldig vinden. Iedereen lacht naar zijn vrouw en maakte een praatje met haar. Hij besluit zijn eigen fiets ook te versieren met bloemen. Dat is nu uitgegroeid tot een veel groter kunstproject waar veel Amsterdammers dagelijks van genieten. “Maar dat was echt niet de bedoeling”, benadrukt Warren. “Ik vind het leuk dat mensen ervan genieten en dat het groter geworden is dan ik ooit dacht, maar ik doe het niet voor het geld, de Instagramvolgers of bekendheid. Het gaat echt om liefde! Love is the cure!”

FlowerPower West

Ondanks dat Warren de fietsen niet maakt om er geld mee te verdienen of speciaal voor het grote publiek, heeft hij voor Amsterdam-West toch iets bijzonders opgezet. Het is zijn allereerste expositie en een cadeautje voor bewoners en bezoekers van Amsterdam-West: FlowerPower West!

Tekst gaat verder onder de afbeelding>

In januari is FlowerPower West gestart, een vrolijke tour langs bijzondere bloemenfietsen. De straten in West liggen al maanden open vanwege de Oranje Loper. Bewoners, ondernemers en bezoekers hebben hier flink last van. Om die mensen een hart onder de riem te steken is deze tour opgezet.

De Flowerbikes fleuren bruggen, straten en pleinen op om bewoners te bedanken voor hun geduld tijdens de werkzaamheden en trekken nieuwe bezoekers naar West. FlowerPower West is een samenwerking tussen The Flowerbikeman, Stichting Ondernemers Oud-West, Gemeente Amsterdam en Reflower.

Tekst gaat verder onder de afbeelding>

Volledig scherm Beeld: FlowerPower West

De route start in de Hallen, dan de Kinkerstraat, de Bilderdijkstraat, De Clercqstraat, Jan Evertsenstraat en eindigt op het Mercatorplein. De afstand van de route is 3.8 kilometer, duurt ongeveer 50 minuten en is geschikt voor alle leeftijden! Oh én GRATIS!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Amsterdam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!