Dit moet je weten over in open water zwemmen in de stad

Met hoge temperaturen in het vooruitzicht, lonkt een frisse duik. Maar hoe fris zijn de Amsterdamse wateren eigenlijk? En waar in de stad is zwemmen veilig?

Als je zeker wil zijn van een schone en veilige zwemplek, is het verstandig om te kijken welke locaties hier officieel voor zijn aangewezen in en om Amsterdam. Dat zijn er volgens Michael Lutke, medewerker bij omgevingsdienst Noord-Holland Noord, op dit moment zes: strand IJburg, strand Diemerpark, (de meeste) zwemlocaties bij Het Twiske, Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos.

De zwemlocaties die als officieel zijn bestempeld, worden tussen 1 mei en 1 oktober gecontroleerd op de waterkwaliteit en veiligheid van het water. Op andere plekken waar Amsterdammers nog weleens het water in willen duiken, is niet zeker hoe schoon het water er is, legt Lutke uit. “De officiële zwemlocaties worden onderzocht op bacteriële overschrijdingen in het water; bijvoorbeeld de E. colibacterie ofwel de poepbacterie. Ook wordt op de aanwezigheid van blauwalg gecontroleerd.” Dat verandert constant en dus adviseert hij om voor de huidige stand altijd Zwemwater.nl te raadplegen.

Gezondheidsrisico’s

Plekken die eerder officiële zwemlocaties waren, maar momenteel als onveilig zijn bestempeld, zijn onder meer enkele locaties bij Het Twiske, het Sloterstrand en de Gaasperplas. Die hebben heel het seizoen een negatief zwemadvies, gebaseerd op een gemiddelde van de waterkwaliteit van de afgelopen vier jaar. “Het zou dus kunnen dat de huidige kwaliteit goed genoeg is, maar de kans is toch groot dat het daar niet al te schoon is.” Zwemmen in het water kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld de kans op maag- en darmklachten, zwemmersjeuk, oorontsteking en de ziekte van Weil.

Goed is ook om de blauwe informatieborden bij de zwemlocaties in de gaten te houden, adviseert Lutke. Op de informatieborden wordt de kwaliteit van het zwemwater volgens EU-richtlijnen aangegeven in vier kwaliteitsklassen: slecht, aanvaardbaar, goed en uitstekend. Daarnaast wordt informatie gegeven over de actuele kwaliteit. “Wanneer er sprake is van blauwalg, wordt er een bord onder gezet.”

Gevaarlijke bodem

Niet alleen vanwege de waterkwaliteit, maar ook omwille van de veiligheid is het raadzaam om niet overal zomaar een duik te nemen. Zo verwoestte één duik het leven van Peter van Burk, die in het water bij de Bogortuin op het verlengde van een betonnen trap dook. “Als je in de Amstel springt kan er bijvoorbeeld een fiets op de bodem liggen waar je in kunt blijven haken,” zegt Lutke. Op officiële zwemlocaties ben je er volgens hem zeker van dat de bodem egaal is en niet al te steil afloopt. Bovendien is het binnen de zwemlijnen in het water niet dieper dan 1.40 meter.

Aan het begin van het seizoen moeten zwemmers ook rekening houden met de watertemperatuur. Koud water kan ervoor zorgen dat mensen verkrampen. Lutke: “Per locatie kan de temperatuur verschillen, maar op het moment ligt die nog maar tussen de 12 en 14 graden. Vanaf dit weekend wordt het natuurlijk warmer weer, maar het water is nog koud. Dus het is sowieso nog een beetje uitkijken nu!”

Zwemmen buiten officiële locaties Van plan om toch een duik te nemen op een onofficiële zwemlocatie ? Let dan goed op wáár je de sprong waagt. Er zijn plekken waar zwemmen volgens landelijke wet- en regelgeving verboden is. Bijvoorbeeld in havens en op routes van de scheepvaart, zoals veerponten. Ook van een brug springen of zwemmen bij sluizen is verboden. Daarmee riskeer je een boete van 150 euro.

