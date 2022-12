Dit verandert er in 2023 voor Amsterdammers: de belangrijkste wijzigingen op een rij

Volledig scherm Vanaf 1 januari gaat het prijsplafond voor gas en energie in. Maar ook dan geldt: stook niet téveel, want dan betaal je alsnog de hoofdprijs. © Getty Images

Energieplafond

De maatregel waar heel Nederland bibberend op zit te wachten: op 1 januari gaat het prijsplafond voor energie in. Dat betekent dat energieleveranciers voor gas maximaal 1,45 euro per kuub kunnen vragen, en voor elektriciteit maximaal 0,40 euro per kWh. Het kabinet verwacht dat een huishouden met gemiddeld verbruik (1.200 m3 gas en 2.460 kWh elektriciteit) op jaarbasis zo’n 2.300 euro zal besparen dankzij het prijsplafond. Let op: wie erg veel energie verbruikt (meer dan 1200 kuub gas en 2900 kWh), gaat toch het hoge tarief betalen. Zuinig zijn blijft dus geboden.

Het prijsplafond geldt voor kleinverbruikers, dus huishoudens, zzp’ers, winkels, verenigingen, maatschappelijke organisaties en sommige mkb’ers. Voor energie-intensieve mkb'ers is een aparte regeling opgesteld.

Ook voor het warmtenet gaat een maximale prijs gelden, namelijk 47,39 euro per gigajoule warmte. Voor mensen met blokverwarming wordt nog aan een regeling gewerkt.

Armoederegelingen voor grotere groep Amsterdammers

De gemeente Amsterdam gaat 1 januari 2023 de armoederegelingen uitbreiden. Regelingen zoals het kwijtschelden van gemeentebelasting, scholierenvergoeding of gratis sporten worden beschikbaar voor een grotere groep Amsterdammers, namelijk iedereen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum. Tot nu toe lag die grens op 120 procent.

Parkeertarieven wéér omhoog

Inwoners van stadsdelen Zuid, West en Oost moeten meer gaan betalen voor hun parkeervergunning. Ze gaan nagenoeg allemaal van 142 euro naar 177 euro per zes maanden. In stadsdeel Centrum gaat een vergunning 300 euro per zes maanden kosten.

Parkeren blijft volgend jaar gratis in delen van Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Een jaar later is dat voor nog meer Amsterdammers verleden tijd: in heel Nieuw-Wet en Zuidoost geldt vanaf 2024 betaald parkeren.

Nieuw systeem voor Woningnet

Woningzoekenden die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, worden vanaf volgend jaar beloond voor actief zoeken. Waar iemands plek op de wachtlijst tot nu toe werd bepaald door de inschrijfduur bij Woningnet, komt daar op 16 januari 2023 een nieuw puntensysteem voor in de plaats. Je ontvangt punten als je per maand vier keer of vaker op een woning reageert. Mensen die juist niet reageren, afspraken niet nakomen of een woning weigeren, verliezen punten. Ook zijn er ‘situatiepunten’ voor bijvoorbeeld gescheiden ouders met kinderen en pleegjongeren.

Dit alles wordt opgeteld (of afgetrokken) van de punten die je verzamelt per ingeschreven jaar bij Woningnet, dus wie het langst ingeschreven staat heeft daar nog steeds voordeel aan. Doel van het nieuwe systeem is dat mensen die dringend op zoek zijn naar een woning, maar geen of bijna geen inschrijftijd hebben, meer kansen krijgen. Het nieuwe systeem wordt stap voor stap uitgelegd op www.socialehuurwoningzoeken.nl.

Jubelton verlaagd

De ‘jubelton’ krijgt al lange tijd veel kritiek te verduren. Het gaat om de regel dat ouders aan hun kinderen (of andere sponsors aan woningzoekenden) een belastingvrije schenking kunnen geven voor de aankoop van een woning. De jubelton zou de woningmarkt nog verder verhitten en de kloof tussen arm en rijk vergroten. Daarom wordt die volgend jaar verlaagd, van 106.671 euro naar 27.231 euro. In 2024 wordt de jubelton helemaal afgeschaft.

Lachgasverbod

Na een jarenlange discussie gaat op 1 januari 2023 dan eindelijk het lachgasverbod in. In heel Nederland wordt het bezit en de verkoop van lachgas verboden. Lachgas komt op de lijst met verboden middelen te staan; volgens het kabinet moeten de gezondheidsrisico's van het inhaleren van het gas namelijk niet worden onderschat. Je mag het middel wel gebruiken voor ‘toevoeging aan voedingsmiddelen.’ Het gas wordt gebruikt in slagroomspuiten.

Lachgas wordt vooral door jongeren gebruikt als verdovend middel en kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid.

Verbod op e-sigaretten met een smaakje

Vapen met de smaak van mango, hazelnootpasta of mojito? Dat mag volgend jaar niet meer. Per 1 januari 2023 gaat een verbod in voor e-sigaretten met een smaakje: alleen de smaak ‘tabak’ blijft toegestaan. Er is wel een overgangsperiode. Producenten mogen vanaf januari geen andere smaken dan tabak op de markt brengen, maar ze mogen hun voorraad wel tot 1 oktober 2023 verkopen. De consument zal het verbod dus niet meteen merken.

Het verbod moet e-sigaretten minder aantrekkelijk maken voor jongeren. Deze worden namelijk gezien als gezond alternatief voor gewone sigaretten, maar ze zijn schadelijker dan gedacht. Volgens gezondheidsinstituut Trimbos moet het gebruik van e-sigaretten beperkt blijven tot de groep die ze gebruikt als hulpmiddel om te stoppen met roken.

Extra betalen om Netflix te delen

Profiteer je nu nog van het Netflix account van iemand anders – of ben jij juist degene die voor de hele groep betaalt? Netflix wil daar vanaf 2023 een einde aan maken. Abonnees die hun account delen met anderen buiten hun huishouden, moeten daar extra voor gaan betalen.

Hoe het precies gaat werken en hoeveel het gaat kosten, is nog niet bekend. Het gaat waarschijnlijk om enkele euro’s per maand. Gebruikers kunnen één locatie als thuisadres aanwijzen. Netflix zegt in de gaten te houden of accounts worden gedeeld, door te kijken naar IP-adressen, apparaat-ID’s en accountactiviteit van apparaten. Op een eigen account inloggen op andere apparaten blijft mogelijk, waarschijnlijk door middel van verificatiecodes.

Helmplicht ook buiten de ring

In Amsterdam is het al sinds april 2019 verplicht voor snorfietsers om op de meeste wegen binnen de ring A10 een bromfietshelm te dragen en op de rijbaan te rijden. Vanaf 1 januari 2023 geldt ook een landelijke helmplicht: het dragen van een helm op scooters met een blauw nummerbord en andere snorfietsen wordt in heel Nederland verplicht. Voor Amsterdammers betekent dat: voortaan dus óók buiten de ring een helm op.

Het kabinet verwacht dat de helft van de snorfietsers door de verplichting zal overstappen naar de gewone elektrische fiets. Dat kan per jaar tien verkeersdoden en 1100 gewonden schelen.

Meer betalen voor een biertje

Een biertje in een kroeg of restaurant wordt opnieuw een stuk duurder. Heineken heeft horecaondernemers laten weten dat per 1 januari de prijs gemiddeld met 10,7 procent gaat stijgen. De nieuwe prijsstijging komt boven op de prijsstijging van 5,8 procent die in augustus al werd doorgevoerd. De bierprijzen stijgen al sinds de zomer van 2022. Het is aan de horeca-ondernemers of zij de kosten doorberekenen aan hun gasten, stelt de brouwer.

Het blijft niet alleen bij de verhoging van de bierprijs van Heineken, het bedrijf dat ook onder meer Brand en Amstel maakt. Volgens horeca-ondernemers komen andere brouwers met vergelijkbare of grotere prijsstijgingen, al zijn die nog niet officieel gecommuniceerd.

Kinderopvang duurder, maar óók meer toeslag

De tarieven van de kinderopvang worden in 2023 flink duurder – gemiddeld 8,7 procent – vanwege de inflatie, stijgende huurprijzen en een personeelstekort. Om ouders hierin tegemoet te komen, zal het kabinet de kinderopvangtoeslag extra verhogen. Voor een kinderdagverblijf wordt per uur straks maximaal 9,06 euro vergoed. Voor buitenschoolse opvang wordt per uur in 2023 maximaal 7,79 euro vergoed en voor gastouders 6,80 euro. Dit moet vooral voor de lage inkomens de klappen vangen.

Dit verandert later het jaar nog De basisbeurs keert terug Het kabinet wil dat vanaf komend studiejaar, dus september 2023, de basisbeurs terugkeert voor alle studenten in het hoger onderwijs, dus ook voor studenten die al studeren. Net als bij de ‘oude’ basisbeurs is het het plan dat er een onderscheid komt tussen de beurs voor uit- en thuiswonende studenten. Studenten die op kamers wonen krijgen vermoedelijk 255 euro per maand en thuiswonende studenten 91 euro per maand. Helemaal zonder voorwaarden is de beurs niet. Als de opleiding binnen de diplomatermijn van 10 jaar wordt afgerond, dan is de basisbeurs net als voorheen in een gift. Doe je er langer over om af te studeren, wordt de beurs alsnog omgezet in een lening. Statiegeld voor blikjes Al twee jaar geleden besloot het kabinet dat er ook statiegeld op metalen drankblikjes zou komen en in april komend jaar is het dan – eindelijk – zover. Vanaf dat moment betaal je 15 cent statiegeld voor een blikje water, frisdrank, bier of andere zwak-alcoholhoudende dranken. Om dat geld terug te krijgen, moet je de blikjes inleveren in een inleverautomaat, net zoals nu al bij plastic flessen en bierkratten het geval is. Let wel op: alleen blikjes die in goede staat verkeren en een nog onbeschadigde barcode hebben kun je inleveren. De blikjes mogen dus niet platgetrapt of verkreukeld zijn. Dan herkent het ineverautomaat ze niet.

Bier in de kroeg wordt volgend jaar nóg weer duurder.

