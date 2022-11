Dit was vandaag het belangrijkste nieuws in Amsterdam

Nieuws Halsema: vanaf 2023 gedragsco­de tegen arbeidsuit­bui­ting bij riviercrui­ses

Vanaf volgend jaar kan voor de riviercruisesector een gedragscode gaan gelden die arbeidsuitbuiting moet tegengaan. Dat zegt burgemeester Femke Halsema in de beantwoording van raadsvragen over uitbuiting in de sector.

