Dit weekend te doen in Amsterdam: de Parade, Circusbende Festival en nog veel meer

indebuurt.nl 5 x dit is waarom Oost het leukste stadsdeel is van Amsterdam

Of je nou in Noord of Zuidoost woont: waarschijnlijk zou je echt niet in een andere buurt willen wonen. Maar wat maakt jouw stadsdeel nou het állerleukst? Wij zetten het voor je op een rij, en trappen deze nieuwe serie af met… Oost!