Dit wil je zien: rooftopbar LuminAir opent in Amsterdam-Centrum

Gespot! Monica: 'Kledingwin­kels in Amsterdam moeten langer open blijven'

Monica winkelt het liefst rondom de 9 Straatjes of op vintage beurzen. We spotten haar als ze op zoek is naar een nieuwe zonnebril. “Ik heb heel veel kleding en ik ben gek op accessoires. Grote zonnebrillen, grote oorbellen en grote schoenen haha. Het mag lekker opvallen.”