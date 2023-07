Dit zijn de 18 bekendste bezienswaardigheden in Amsterdam

Nieuws Man (38) die werd opgepakt na dodelijke schietpar­tij Amsterdam-Noord niet langer verdachte

De 38-jarige man die dinsdag is aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, is vrijgelaten. Hij is niet langer verdachte in de zaak, bevestigt een woordvoerder van de politie. Een andere aangehouden man zit nog wel vast op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.