Dit zijn de acht Amsterdammers die nachtburgemeester willen worden

Amsterdammer helpt Amsterdammer Sabrina Salomé’s telefoon is gesneuveld, maar ze kan eigenlijk niet zonder

Op veel plekken in Amsterdam wonen mensen in armoede. Met hulp van Paroollezers laat de stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer wekelijks een wens in vervulling gaan. Vandaag: Sabrina Salomé en haar partner ontvangen met twee uitkeringen en een vrijwilligersvergoeding nét te veel voor extra financiële steun. Een nieuwe telefoon of magnetron zit er daarom niet in. Kosten: 400 euro.