Dode en twee gewonden bij steekpartij op festival in Westelijk Havengebied

Nieuws Aanhouding na steekinci­dent in zorginstel­ling Nieuw-West

De politie heeft vrijdagochtend een persoon aangehouden in verband met een steekincident in een zorginstelling in Nieuw-West eerder op de dag. Het slachtoffer liep oppervlakkige verwondingen op en is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.