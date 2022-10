Dode en twee gewonden bij verkeersongeval in Westpoort

Zal oud-Aja­cied Quincy Promes zijn strafzaak bijwonen?

Het is nog onduidelijk of Quincy Promes in maart volgend jaar aanwezig zal zijn bij de behandeling van zijn strafzaak. Volgens zijn advocaat wil Promes wel aanwezig zijn, maar is de voetballer afhankelijk van het speelschema van Spartak Moskou.

