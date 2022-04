Dode van brand Nieuw-West is 33-jarige Amsterdammer, misdrijf uitgesloten

Derde updateDe persoon die in de nacht van donderdag op vrijdag door een grote, uitslaande brand in een appartementencomplex aan de Hoek van Hollandstraat in Amsterdam-Slotervaart om het leven is gekomen, is een 33-jarige man uit Amsterdam.

Volledig scherm © ANP / Inter Visual Studio

Er is geen sprake van een misdrijf, zegt een woordvoerder van de politie. Het slachtoffer is niet door geweld om het leven gekomen, noch is er sprake van brandstichting. De politie houdt het op een ‘noodlottig ongeval’ en wil daarom niets verder kwijt over de oorzaak van het ongeval.

Vrijdagochtend staan ze er aangeslagen bij, de drie buurtbewoners die uit zijn gelopen om de lijkwagen te bekijken. Terwijl de brand aan de Hoek van Hollandstraat om vier uur ‘s nachts al woedde, wordt pas om kwart over tien het stoffelijk overschot opgehaald: tot die tijd kon de politie de woning nog niet in waar de brand ontstond.

Hoe de brand vrijdagochtend ontstond is nog onbekend. Wel is duidelijk dat de 33-jarige man het leven heeft gelaten. Ook raakten drie mensen lichtgewond. Bij twee van hen, onder wie een brandweerman, kwam dit door vallende dakpannen; de derde had rook ingeademd.

Vlammenzee

Zestien woningen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag ontruimd. Een deel van de bewoners kon al terugkeren, de rest is met GVB-bussen naar een hotel gebracht. Ook de 48-jarige Archie, wiens achternaam bij de redactie bekend is, moest met zijn 10-jarige zoon en twee andere kinderen halsoverkop het bed uit.

“Op het balkon zag ik de vlammenzee van rechts komen,” zegt hij. Hij stond in totaal tweeënhalf uur buiten met de kinderen. Maar hij is opgelucht: zijn huis is niet beschadigd. Dat geldt ook voor zijn 33-jarige bovenbuurman, die door buren wakker werd gemaakt: ze klopten hard op zijn deur. De nacht bracht bij hem wel andere angstige herinneringen naar boven. “De vorige keer dat ik zo halsoverkop mijn papieren moest pakken, was toen ik vluchtte uit Irak en Syrië.”

Vermoeden van illegale bewoning

De brand ontstond op huisnummer 26-4, en waaide vervolgens over naar nummer 24-4. In het dak van het huis is een gat te zien. De woningen die onder deze nummers liggen hebben enorme waterschade; het water lekt langs de bakstenen buitenwanden naar beneden.

Tekst gaat verder na de video

De buurtbewoners die zich vrijdagochtend bij de lijkwagen hebben verzameld, vermoeden dat er iemand illegaal woonde op de zolder waar de brand heeft gewoed. Ze willen dat alleen anoniem aan de krant vertellen, omdat ze bang zijn voor vijandige reacties van buren. Vrijdagochtend nog ontstond er een verbaal conflict op straat tussen verschillende buren.

De betreffende bewoners stellen dat ze de illegale onderhuur al eerder hebben aangekaart bij woningbouwvereniging De Alliantie. Woordvoerder van de verhuurder Yvonne Grob kan nog niet bevestigen of er inderdaad sprake was van illegale onderhuur. “Op dit moment betuigen we ons medeleven met de nabestaanden, en doen we intern onderzoek of er meldingen over dit pand bij ons bekend zijn.”

De politie wil geen verdere mededelingen doen over de kwestie of de 33-jarige man ook in het gebouw woonde. “Onze eerste prioriteit is om de nabestaanden van het dodelijke slachtoffer te informeren,” aldus een woordvoerder.

De identiteit van de geïnterviewden is bekend bij de redactie.

Tip Het Parool Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.