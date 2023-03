Dodelijk slachtoffer bij brand in woning Lutmastraat: ‘Ik heb er kippenvel van’

AchtergrondBij een brand in een benedenwoning in de Lutmastraat in De Pijp heeft de brandweer zondagochtend een overleden persoon gevonden. Volgens buurtbewoners zou het slachtoffer ‘een oudere lieve man’ zijn, die daar woonde met zijn hulpbehoevende vrouw.

Volledig scherm De deels zwartgeblakerde gevel aan de achterkant van de benedenwoning in De Pijp waar brand uitbrak. © Dingena Mol

De politie heeft nog geen details vrijgegeven over de overleden persoon, omdat het lichaam nog moet worden geïdentificeerd. Rond zeven uur zondagochtend werden de hulpdiensten gealarmeerd over de brand. Het vuur is ontstaan in de keuken van het huis, meldt een woordvoerder van de brandweer.

De brand was vrij snel geblust, maar volgens de directe buurman Theo Kick, moesten de bovenburen wel hun huis uit en zijn die kort ondergebracht in Sporthal Zuid. Hij staat naast het afzetlint voor het huis en pakt zijn mobiele telefoon. Op de foto’s die hij kort na de brand aan de achterkant van het huis maakte is te zien dat de keuken van zijn buren zwartgeblakerd is. De ruiten zijn stuk. De ramen van de bovenwoningen staan open. Er zit roetaanslag op de bakstenen. In Kicks huis hangt een lichte rooklucht, maar verder is er geen schade.

Hij is onder de indruk van het nieuws. “Het is toch treurig dat je zo aan je einde komt.” Volgens Kick is de benedenwoning het huis van een ouder echtpaar. “Lieve mensen. Hij moet toch in de tachtig zijn geweest, maar deed tot voor kort alles op de fiets. Ik zag ze ook wel eens samen naar Albert Heijn lopen, gearmd.”

Niets gemerkt

Aan de andere kant van de woning waar de brand woedde, woont de vader van Ilja Nooij. Nooij spreekt ook over een ‘lief ouder stel’. “Ik heb er kippenvel van. De man was ontzettend lief en zorgzaam voor zijn vrouw. Hij zorgde heel goed voor haar. Dan hoorde ik hem zeggen: ‘Kom je lekker in de tuin zitten’. En dan hadden we een gesprekje over de schutting, en zag ik haar zitten in het zonnetje in een mooie blouse.”

Beide buren hebben de struiken en bomen gesnoeid, zodat er meer zon in het tuintje van het echtpaar staat. Kick: “Ik had net in de bewonersvereniging voor elkaar dat we een boom konden weghalen, zodat ze in hun tuin weer lekker in het zonnetje konden zitten. Maar het mag niet baten.”

De politie wil in verband met het onderzoek nog geen mededelingen doen over wie er tijdens de brand in de woning waren en wie daar woont. Ook de brandweer wil daar geen mededelingen over doen. De Dierenambulance heeft zich over een paar katten ontfermd.

Volgens een buurtbewoner, die even bij het politielint komt kijken, vond er acht à negen jaar geleden ook al een woningbrand plaats in het pand, maar dan op de tweede verdieping. “Verder horen we hier zo vaak ambulances en brandweer voorbij komen, dat we er helemaal geen acht meer op slaan. Ik heb er nu ook niets van gemerkt, terwijl ik er schuin tegenover woon.”

Een oudere man die zijn hondje uitlaat, kijkt met een somber gezicht naar de benedenwoning. Nee, hij kent de bewoners niet. Sowieso kent hij weinig mensen uit de buurt. “Vroeger kenden we elkaar hier nog. Nu zijn we allemaal ‘Remi, alleen op de wereld’.”