Dodenherdenking en Bevrijdingsdag: wat is er in Amsterdam te doen op 4 en 5 mei?

LijstjeVan herdenken tot feest: er is een hoop te doen in Amsterdam op Herdenkingsdag en Bevrijdingsdag. We zetten de meest bijzondere activiteiten op een rij.

Herdenken op 4 mei: dodenherdenking in Amsterdam

Stille tocht en Nationale Herdenking

Voorafgaand aan Nationale Herdenking is er vanaf 18.00 uur een stille tocht naar de Dam. Iedereen is welkom om mee te lopen met onder meer burgemeester Femke Halsema, stadsdichter Marjolijn van Heemstra en Job Cohen. De tocht start op het Stadhuisplein en loopt dwars door de oude Jodenbuurt naar de Dam. Aanmelden is niet nodig.

Tijdens de herdenking wordt de voordracht gehouden door historicus en tv-presentator Hans Goedkoop. Ook burgemeester Halsema zal spreken.

Volledig scherm Na twee coronajaren is de Nationale Dodenherdenking weer toegankelijk voor publiek. © ANP

Herdenken in de buurt

Wie niet naar de herdenking op de Dam kan of wil: er zijn veel lokale herdenkingen. In de Baarsjes, de Transvaalbuurt, Java-eiland en Tuindorp Oostzaan: in bijna elke buurt wordt stilgestaan bij oorlogsslachtoffers. Kijk hier voor een overzicht.

Bezoek een verzetshuis

Op 4 en 5 mei openen veel oude verzetshuizen en woningen waar Joodse mensen leefden. Bezoek bijvoorbeeld Singel 96, waar rubberhandelaar Popke Bakker samen met zijn broers een ‘verzetsnest’ runde. Of ga naar het huis van de ‘tante Cok en tante Mies’, twee leraressen die tientallen Joodse ex-leerlingen redden. Ook open: Weteringsschans 137, waar verzetsstrijder Theodoor van Gogh verzet organiseerde en Joden onderdoken.

Nationale sportherdenking

In het Olympisch Stadion vindt de Nationale Sportherdenking plaats. Dit jaar wordt speciaal stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers in het Nederlandse voetbal, waarvan er 2212 staan vermeld op het KNVB-monument in Zeist.

Historische wandelingen

Op 4 mei worden verschillende educatieve stadswandelingen georganiseerd over de oorlog, het verzet en de Joodse geschiedenis. Zo kun je een wandeling maken rondom Joods verzet, struinen langs de voormalige Joodse buurten en stilstaan bij de monumenten voor Amsterdamse verzetsheldinnen.

Artis

In september 1941 werd er een bord bij de ingang van Artis opgehangen: ‘voor Joden verboden’. In de jaren daarna bood de dierentuin ook schuilplekken voor 150 tot 300 mensen, waaronder verzetsstrijders en Joden. Van 4 mei tot 1 juni kunnen Artisbezoekers een audiotour doen. Zij horen over deze geschiedenis aan de hand van negen korte verhalen, ingesproken door Job Cohen.

Naar de film

Pathé Tuschinski vertoont tot en met 5 mei oude én nieuwe oorlogsfilms, zoals Patton, Saving Private Ryan en Dunkirk. Op 4 mei is er een lezing over de beruchte Duitse propagandafilm rondom Theresienstadt. Historicus Karel Margry ontkracht mythes die door deze film nog jaren hebben bestaan over het concentratiekamp en getto. Ook voor kinderen zijn er films: Het Ketelhuis vertoont onder andere de animatiefilm Waar is Anne Frank en Hitler heeft mijn roze konijn gestolen.

Theater

Op talloze locaties worden de verhalen van de oorlog en het verzet nagespeeld. In OBA Oosterdok wordt het verhaal van de beroemde Amsterdamse schrijver Etty Hillesum vertolkt door actrice Julika Marijn in Dat onverwoestbare in mij. In Carré vertelt theatervoorstelling De Oost Bevrijd? hoe de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië verliep. In de voorstelling Meer dan Bauxiet in Frascati wordt het publiek meegenomen naar Suriname tijdens de oorlog. Ook de geschiedenis van de Roma en Sinti komt uitgebreid aan het licht in Eens waren we vogels, op het Jonas Daniël Meijerplein.

Feest op 5 mei: bevrijdingsdag in Amsterdam

Het Vrije Westen

Ook dit jaar wordt in het Westerpark weer Het Vrije Westen georganiseerd. Tijdens dit gratis festival zorgen onder andere Westerunie, Mossel & Gin en RadioRadio voor muziek, kunst, eten en ander vertier.

Homomonument

Het momument op de Westermarkt bestaat 35 jaar en dit wordt gevierd. De lhbtq-gemeenschap viert de vrijheid om te zijn wie je bent. Superball & Sweetie Darling organiseren dit gratis feest.

Swingen

Dansen om de vrijheid te vieren: dat kan op het Bevrijdingsdans Festival op het Museumplein. De hele dag zijn er dansoptredens te zien, workshops te volgen, en staat het bezoekers vrij om zoveel te dansen als ze maar willen. Speciale gasten zijn de Oekraïense dansers Stanislav Olshanskyi en Alexis Tutunnique.

Soep

Overal in de stad worden vrijheidsmaaltijden geserveerd. Traditioneel is inmiddels de vrijheidssoep. Dit jaar mocht chef-kok Nadia Zerouali het recept maken. Van verzorgingstehuizen en Studio K tot buurtkamers en het verzetsmuseum: in elke hoek van de stad kun je van deze soep genieten, aangevuld met culturele activiteiten en een gesprek over vrijheid. Op 5 mei vaart de pont vier keer een route van 45 minuten voor een maaltijd op het water, met een ontvangst door Sergio Vyent, bekend van First Dates).

Maydan festival (ook op 4 mei)

Dit jaar voor het eerst op Plein ‘40-’45 in Nieuw West: het Maydan Festival. Hier komen drie traditionele vieringen en een herdenking samen: Eid ul Fitr (de dag van gastvrijheid en barmhartigheid) op 2 mei, de Dag van de Empathie op 3 mei, en 4 en 5 mei. Met storytelling, muziek, kunst, gesprekken, workshops en maaltijden wil het festival mensen van verschillende achtergronden trekken. ‘Maydan’ betekent stadsplein in het Perzisch, Turks, Arabisch, Urdu en Oekraïens.

Vrijheidsfeest NDSM

Vieren met de kinderen? Neem dan de pont naar de NDSM-werf, waar kinderen hun eigen vlieger kunnen maken in het NDSM-kinderatelier. Vanaf 17.00 uur wordt er gevliegerd, daarna is het tijd voor de vrijheidsmaaltijd.

Het Amsterdams Verbond

Ronnie Flex, Carlos Valdes en Benny Rodrigues staan op het podium in het Olympisch Stadion. Het Amsterdamse nachtleven slaat op 5 mei al jaren de handen ineen voor een festival dat de vrijheid van de stad viert.

Volledig scherm Het Amsterdams Verbond. © 4PM Entertainment

Bevrijdingsfeest Noorderpark

Ook in het Noorderpark wordt Bevrijdingsdag gevierd, met onder meer een kindervrijmarkt, jeu des boules, diverse muziekoptredens en natuurlijk een vrijheidsmaaltijd.

Helden uit Oost

Voor het eerst wordt op het Anton de Komplein een (klein) bevrijdingsfestival gevierd, waarbij verzetshelden uit Oost en West worden geëerd.

Kijk hier voor een volledig overzicht van de activiteiten op 4 en 5 mei, of lees onze belangrijkste verhalen rond de bevrijding.