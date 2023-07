Doen dit weekend in Amsterdam: Pride Walk, Festival Macumba en veel meer

Update Twee verdachten steekinci­dent Amstelveen melden zichzelf bij politie in Almere

Een 23-jarige man is maandag rond 18.00 uur met ernstige steekwonden aangetroffen op de Bankrasweg in Amstelveen. Twee verdachten hebben zichzelf ongeveer een uur later bij de politie in Almere-Stad gemeld.