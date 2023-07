Doen dit weekend in Amsterdam: silent disco x 2, Terrasconcert en veel meer

Nieuws Eindelijk een makkelijke oversteek van de ene naar de andere pont: Hollandse Iepbrug Amsterdam-Noord is in gebruik

Het duurde even, maar sinds dinsdagochtend is de brug over het Noordhollandsch Kanaal in Amsterdam-Noord dan eindelijk in gebruik. Dat maakt het een stuk makkelijker om snel van de IJpleinpont naar de Buiksloterwegpont te komen.