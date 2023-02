Door nazi’s vermoorde Paroolmedewerkers herdacht: ‘Ontkennen had geen zin meer’

indebuurt Toen in: achter deze deur aan de Prinsen­gracht zat vroeger een pretpark

In de 16 eeuw stond er een pretpark midden in onze stad. Of nou ja, destijds was het aan de rand van de stad. De Jordaan en de Grachtengordel bestonden namelijk nog niet. Het is nu niet meer voor te stellen, maar als je goed zoekt, vind je nog wat overblijfselen.

