Draken in Amsterdam: première sequel Game of Thrones in Beurs van Berlage

De Europese première van House of the Dragon , de langverwachte sequel op HBO-serie Game of Thrones , was donderdagavond in Amsterdam. Daar werd de eerste aflevering vertoond, in aanwezigheid van de belangrijkste leden van de cast.

De mythische wereld uit de tv-serie Game of Thrones kwam donderdagavond wel heel dichtbij: de Europese première van House of the Dragon, het tiendelige sequel op de HBO-hit, vond plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Honderden bezoekers mochten de eerste aflevering van de serie bekijken, die op 22 augustus uitkomt.

Onder de aanwezigen waren voornamelijk influencers, pers en een enkele bekende Nederlanders. De belangrijkste gasten waren de cast van de serie: de acteurs achter de hoofdrollen waren vrijwel allemaal aanwezig. Zij werden geïnterviewd door Nikkie de Jager, die de presentatie van het evenement op zich nam.

Op de meeste opwinding uit de zaal kon Matt Smith rekenen, die de rol van prins Daemon Targaryen vertolkt. Hij is onder meer bekend van televisieseries Doctor Who en The Crown. Andere belangrijke rollen zijn weggelegd voor acteurs Olivia Cooke, Paddy Considine, Emma D’Arcy en Steve Toussaint. Aangezien House of the Dragon zich 172 jaar eerder afspeelt dan de periode die Game of Thrones beslaat, is de cast geheel vernieuwd.

Drakenschedel

Naast het zien van de eerste aflevering en het aanschouwen van de cast, werd er ook gefeest op de première. Bovendien was een nagemaakte schedel van een draak te bewonderen en konden bezoekers plaatsnemen op de IJzeren Troon, bekend uit de series.

House of the Dragon is gebaseerd op het boek Fire and Blood van George R. R. Martin. Ook Game of Thrones kwam uit zijn pen. De schrijver en bedenker van de fantasiewereld was donderdagavond niet aanwezig in Amsterdam. De eerdere première in Los Angeles liet hij ook al aan zich voorbijgaan, vanwege een coronabesmetting.

De acteurs stelden vrijwel allemaal speciaal voor de première naar Amsterdam te zijn gekomen en vrijdag weer te vertrekken. Dat geldt niet voor de troon en de draak, die blijven vrijdag en zaterdag nog staan in de Beurs van Berlage. Daar zijn ze deze dagen vrij toegankelijk voor bezoekers.