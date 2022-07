Drie verdachten veroordeeld voor rol bij doodschieten ‘Maantje’ Sambo op Krugerplein in Oost

NieuwsDrie van de vier verdachten die betrokken waren bij de straatruzie waarin Amanuel ‘Maantje’ Sambo ‘uiterst laf en niets ontziend’ werd doodgeschoten zijn door de rechtbank veroordeeld tot straffen oplopend tot 12 jaar en 4 jaar plus tbs. De ruzie vond plaats in de nacht van 17 op 18 november 2020 op het Krugerplein in Amsterdam-Oost. De vierde verdachte is vrijgesproken.

Tyrone B., Zion R. en Joshua Z. tijdens een eerdere zittingsdag, vorig jaar.

Onduidelijk motief

De rechters achten bewezen dat Zion Milano R. (23) Sambo met twee kogels doodschoot na een feestje in de Transvaalstraat. Het motief hiervoor is onduidelijk. Justitie had begin mei 20 jaar gevorderd voor moord, maar de rechtbank acht bewezen dat het om de minder zware doodslag gaat: zonder plan vooraf.

R. leidt volgens het vonnis aan ‘gebrekkige ontwikkeling van zijn geestesvermogens’ en ‘bewandelt een asosciaal levenspad’. “Hij heeft geen werk, geen woning en raakt steeds gedetineerd.” Toch was hij tijdens de schietpartij toerekeningsvatbaar.

Joshua van Z. (26) krijgt 4 jaar cel plus tbs met dwangverpleging, omdat hij R. heeft geholpen bij de ‘volstrekt zinloze’ fatale schietpartij, zoals blijkt uit Snapchatgesprekken. Hij heeft volgens de rechtbank een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsstoornis. Justitie had 9 jaar cel plus tbs met dwangverpleging geëist. Hij was al eerder veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.

Stoornissen

De celstraf voor Van Z. valt lager uit vanwege zijn stoornissen, en omdat hij voor medeplichtigheid aan doodslag wordt veroordeeld en niet voor het zwaardere medeplegen van moord.

Tyrone B. (29) krijgt 4 jaar cel waarvan 1 jaar voorwaardelijk, en niet de gevorderde 5 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Hij is door zijn aangeboren autisme en zijn depressiviteit verminderd toerekeningsvatbaar. Tbs met dwangverpleging vinden de rechters niet nodig, omdat het gevaar dat hij weer een zwaar misdrijf zal plegen voldoende wordt ingeperkt door hem een deels voorwaardelijke straf op te leggen. Ook de celstraf voor B. valt lager uit, omdat hij voor medeplichtigheid aan doodslag wordt veroordeeld en niet voor het zwaardere medeplegen van moord.

Prateek S. (31) wordt vrijgesproken. Hoewel is bewezen dat hij in de auto heeft gezeten waarmee het vuurwapen is opgehaald in Amsterdam-Zuidoost – die later als vluchtauto is gebruikt – weet de rechtbank niet wannéér hij in die auto zat.