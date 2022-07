Drie woningen onbewoonbaar verklaard na grote brand in Oost: ‘Dit is brand-brand’

Update Plofkraak op geldauto­maat in Osdorp: veel schade, brand, maar geen buit

Een geldautomaat aan Tussen Meer in de wijk Osdorp is zaterdagochtend opgeblazen. De schade in tabakszaak Geestman en in de naastgelegen panden is groot, maar er is geen buit gemaakt. Tijdens het incident is mogelijk iemand gewond geraakt.

17 juli