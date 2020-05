Dries Roelvink gepolst voor functie bij CDA, maar wijst partij af

Dries Roelvink is gepolst door het Amsterdamse CDA om een functie te bekleden in de partij. Dat vertelde de volkszanger bij Radio 1 in zijn dagelijkse column in het programma van Sven Kockelmann.

“Ik heb alleen maar lagere school afgemaakt, maar dat weerhield iemand van het CDA er niet van om mij serieus te polsen voor een functie in de Amsterdamse gemeenteraad,” zei hij. Bij SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen, die te gast was in het programma, informeerde Roelvink ook of je diploma’s nodig hebt om gemeenteraadslid te kunnen worden.

Diederik Boomsma, fractievoorzitter van het CDA in Amsterdam, bevestigt dat Roelvink door voorzitter Jan van den Berg informeel gevraagd is. “Onze voorzitter sprak hem nadat hij paar positieve dingen over het CDA had gezegd. Ik ga graag een keer een kopje koffie met hem drinken en hoor graag zijn ideeën over de stad. Het is leuk dat hij er positief tegenover staat en hart heeft voor de zaak. Je hoeft natuurlijk geen hoge opleiding of bestuurlijke ervaring te hebben om voor het CDA actief te zijn.”