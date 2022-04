Drukke Koningsdag soepel verlopen: ‘We gaan door met lachen en dromen’

ReportageNa twee jaar coronastilte werd Koningsdag als vanouds gevierd. Men was luid en goedgehumeurd, de sfeer uitgelaten. ‘Gelukkig kunnen we weer.’

Volledig scherm © Joris van Gennip

De stad bruiste deze Koningsdag alsof corona geen virus is, maar enkel een biermerk. Rond de kleedjes in het Vondelpark ademden mensen in elkaars nek, ze schuifelden opeengepakt over de Prinsengracht en vielen elkaar in de armen voor een innige knuffel. Daar weet een doorsnee virus wel raad mee. Maar het mocht weer. En het kon.

Na twee jaar zonder Koningsnacht en -dag liep Amsterdam dit jaar ouderwets vol. De ‘anderhalve meter’ deed eerder denken aan een héél lange tree bier dan aan afstand houden. En een lockdown was weer een fenomeen van ver weg, van iets dat in China gebeurt.

Zin in een feestje

Een ding is duidelijk: we zijn het feesten niet verleerd. Patrick (36, voedingsassistent) uit Vlaardingen hing – hoe toepasselijk – over de reling van de Koningssluis en spreidde zijn armen, alsof hij de bomvolle sloepen op de Herengracht welkom heette. “Ich bin wie dúúú,” zong hij mee met de muziek van de boot. “Mijn lievelingsnummer.” Patrick had rood-wit-blauwe hartjesoorbellen in, een oranje cowboyhoed op en een vintage button van Juliana en Prins Bernhard opgespeld.

Hij was samen met André (52, gespecialiseerd verpleegkundige). “Al twaalf jaar samen, waarvan de laatste elf jaar zonder seks.” De bevriende exen hadden wel zin in dit feestje, maar een beetje onwennig voelde het wel, zei André. “Gelukkig kunnen we weer. Maar door corona, en alles wat er in de wereld gebeurt, ben ik toch meer op mijn hoede. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Ik denk dan: stel dat er een aanslag is? Een aanslagpleger zoekt toch meestal drukke plekken. Of misschien zijn mensen meer opgefokt door twee jaar coronamaatregelen. Tot dusver is het heel gezellig, hoor. Maar het zit wel in mijn hoofd.”

Volledig scherm Patrick en André uit Vlaardingen. © Joris van Gennip

Opmerkelijk

Van opgekropte agressie viel verderop in het Vondelpark niets te merken. In een tergend traag tempo schuifelde de menigte geduldig langs de kleedjes met soms nogal opmerkelijke spullen. Saya Arie (12) verkocht oude speeltjes uit Kinder Surprises. De gele capsules met een frutsel erin bood ze aan in een grabbelton. “Ik heb ze gewoon bewaard.”

Wat later op de middag slibde ook de Jordaan langzaam dicht. Op de Prinsengracht was er geen doorkomen aan. Voetje voor voetje liep de menigte door de straten. Rond een uur of vijf riep de politie op verschillende delen van de Jordaan te mijden. Op de Bloemgracht kleurde het oranje een beetje blauw-geel. Hier hadden verschillende Oekraïners een kraampje ingericht om ‘aan iedereen te laten zien hoe getalenteerd, creatief, vreugdevol, hardwerkend en ondernemend Oekraïense mensen zijn’. Olga Chernii (29) zette een traditionele vinok – een bloementiara – op het hoofd van een passant, die daarmee op de foto wilde. Haar moeder – uit Kiev gevlucht – droeg van top tot teen Oekraïense klederdracht.

Het leven gaat door

Ja, natuurlijk geeft dit gemengde gevoelens, zei Chernii geëmotioneerd. Haar 65-jarige vader zit in Kiev en hier zwalkt een man in een oranje overall aangeschoten voorbij. “Ik stuurde mijn vader foto’s van het feest. Hij zit in een land in oorlogstijd. Voor hem is het moeilijk te begrijpen dat mensen plezier hebben.”

Maar hoewel Chernii het verwarrend vond, meende ze ook dat we moeten accepteren dat het leven doorgaat. “We moeten door met lachen en dromen over de toekomst zonder oorlog. Bovendien wil ik gewoon onze mooie cultuur en tradities aan de Nederlanders laten zien. Dan kan ik uit dank iets terug doen. Oekraïense mensen halen er ook troost uit. Spullen als een vinok hebben mensen op de vlucht achter moeten laten. Een vrouw kwam me net vertellen dat het haar een goed gevoel geeft er een te zien.”