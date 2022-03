Drukte bij wasstraten en glazenwassers door Saharastof: ‘Het is extra smerig’

NieuwsMenig Amsterdammer keek donderdagochtend vreemd op: wat doet dat rode stof op mijn auto en fiets? Ook ondernemers zijn in de ban van het Saharastof: het is druk bij autowasstraten en glazenwassers.

Bij BOB Autowas, met twee vestigingen, in Sloterdijk en Tuindorp Oostzaan, gaat er wel erg veel water doorheen. Een auto wassen kost immers 300 tot 400 liter water, al wordt 90 procent daarvan gerecycled volgens woordvoerder Jan Scharrenberg. “Op een gegeven moment kan je dat niet meer uit de grond pompen.” Zijn wasstraten draaien sinds donderdagochtend 08.00 uur al op volle capaciteit. “Er zit telkens maar een paar meter tussen de auto’s in de wasstraat, zo druk is het. Gelukkig hebben we nog een tank water staan.”

‘Bloedregen’

In de nacht van woensdag op donderdag trok een wolk met roodachtige Saharastof over Nederland. Vroeger gaf men de schuld aan insecten, schrijft het KNMI, en werd het ‘bloedregen’ of ‘weerregen’ genoemd.

Nu weten we dat het stof uit de Sahara is overgewaaid, legt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline uit. In het Afrikaanse woestijngebied is er veel wind geweest, waardoor het zand in de lucht is gekomen. Een zuidelijke stroming bracht zachte lucht, inclusief zand, onze kant op. “In het Middellandse Zeegebied kwam het stof zo laag dat men het daar inademde. Bij ons is dat gelukkig niet zo, want het is slecht voor de longen.”

Het stof is alsnog in Nederland neergedaald door de neerslag in de nacht van woensdag op donderdag: zo komt het op daken, auto’s en ramen terecht.

‘Extra smerig’

Menig Amsterdammer wil zijn auto of ramen vrijwaren van die stof. Bij Loogman is het te druk om vragen van de krant te beantwoorden, zegt een klantenservicemedewerker.

Glazenwasser Boy Bolderman uit Molenwijk zegt dat het ‘extra smerig’ is bij zijn klanten. “Iedereen belt nu,” zegt hij telefonisch. “Ik denk dat we dertig procent meer afspraken hebben dan normaal.” Hij moet al snel weer ophangen: door naar de volgende afspraak. Dat geldt ook voor Glazenwassersbimo uit Sloterdijk, die de drukte beaamt.

Adem Oflaz van Carwash Clean City aan de Kennedylaan: “Ik heb het druk, man. Al die auto’s zitten onder het zand. Ik heb klanten moeten wegsturen omdat ik geen tijd heb.” Oflaz wast zijn auto’s met de hand.

Rij van twintig auto’s

Zijn branchegenoot Danny Harskamp heeft een autowasplein in Duivendrecht: Happy Duck. Hij spreekt over een ‘prettige chaos’. Donderdagochtend om half acht was hij ter plekke. “Er kunnen vijftien auto's tegelijk terecht. Normaal staan er dan vier of vijf auto’s te wachten. Nu stond er een rij van vijftien tot twintig auto’s.”

Harskamp herkent niet de waterproblemen van de concullega van BOB Autowas. “We draaien op grondwater,” zegt hij. “Ook voor de omzet is het overigens lekker.” Dat geldt voor Scharrenberg niet per se: “De meeste klanten hebben een abonnement. Toch is het fijn om te zien dat ze hun weg naar ons weten te vinden.”

Meteoroloog Van Wezel zegt dat we niet te vrezen hebben voor meer Saharastof. “Er is nu heel schone lucht aangevoerd: daarom is de lucht nu zeer blauw. Als er nog iets in de lucht zit, is het in veel lagere hoeveelheden.”

