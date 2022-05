Drukte op Schiphol: waar moeten reizigers dit weekend rekening mee houden?

Volledig scherm Vertrekhallen op Schiphol liepen twee weken geleden zo vol dat de luchthaven moest worden gesloten. © Joris van Gennip

Ik moet dit weekend op Schiphol zijn, wat kan ik verwachten?

Lange wachtrijen in de vertrekhallen, waarvan we de afgelopen weken vaker beelden hebben gezien, zijn onvermijdelijk. Waarschijnlijk lopen de wachttijden voor zowel het inchecken als de beveiliging op tot een uur.

Zijn er nog verschillen met twee weken geleden, toen het chaos werd?

Twee weken geleden zorgde een wilde staking bij grondpersoneel van KLM voor grote problemen op Schiphol. Koffers van reizigers die met KLM reisden, werden niet in de vliegtuigen geladen waardoor er lange wachtrijen ontstonden in de vertrekhallen. Dat ging zelfs zo ver dat Schiphol reizigers opriep om niet meer naar de luchthaven te komen, op- en afritten van de snelweg A4 werden door Koninklijke Marechaussee tijdelijk afgesloten en in totaal werden er 110 vluchten geannuleerd.

Als er dit weekend geen staking uitbreekt zal de chaos niet zo groot worden als twee weken geleden. Maar nieuwe acties op Schiphol hangen nog altijd in de lucht, en niet alleen bij platformmedewerkers van KLM. Afgelopen week meldde vakbond FNV dat beveiligers ook een wilde staking hielden, maar dit bleek achteraf wat voorbarig.

Een verschil met twee weken geleden is dat de luchthaven dit weekend juist met veel inkomende reizigers te maken heeft in plaats van uitgaande. Veel Nederlanders komen terug van vakantie. De kans is daardoor groot dat reizigers lang op hun koffer moeten wachten als ze geland zijn.

Waarom krijgt de luchthaven zijn zaakjes niet op orde?

Een combinatie van factoren zorgt ervoor dat Schiphol achter de feiten aanloopt en een snelle oplossing is niet voor handen. Zo is het werken op de luchthaven door de jaren heen steeds onaantrekkelijker geworden. Vakbonden waarschuwen daar al jaren voor. Werkzaamheden als schoonmaak, beveiliging en afhandeling van passagiers en vracht wordt steeds opnieuw uitbesteed om de kosten te drukken. Arbeidsvoorwaarden en loon komen daardoor steeds meer in het geding.

Ook hebben tijdens de coronacrisis bedrijven die Schiphol inhuurt voor het afhandelen van bagage en de beveiliging veelal afscheid genomen van tijdelijk personeel. Deze mensen hebben inmiddels een nieuwe baan gevonden en zijn niet bereid terug te keren.

Daarnaast is er veel ruimtegebrek in de vertrekhallen, lounges en platforms. In 2017 werd daarom een tijdelijke vertrekhal gebouwd. Die staat er nog, maar kan nauwelijks worden gebruikt omdat de veiligheidscontroles er zijn weggehaald. De permanente oplossing, de nieuwe A-pier, had vorig jaar al af moeten zijn maar is nog altijd niet klaar vanwege een conflict tussen aannemers en opdrachtgever Schiphol. Een nieuwe aanbesteding is er nog niet en door de coronacrisis werd de investering al opgeschoven naar de tweede helft van dit decennium.

Wat is het beste moment om naar Schiphol te gaan?

De drukte van de afgelopen weken wordt mede veroorzaakt door de meivakantie. Veel Nederlanders gingen tegelijk op vakantie en wilden direct in het eerste weekend weg. Dit weekend komen zij weer terug naar Nederland. Als het mogelijk is, is het dus beter om buiten de schoolvakanties te reizen en buiten de weekenden. Mocht dat niet kunnen, is het slim om ruim vóór de vlucht naar de luchthaven te komen.

Heeft Schiphol actie ondernomen om nieuwe verstoppingen te voorkomen?

Sinds vorige week vraagt Schiphol luchtvaartmaatschappijen actief vluchten te schrappen als ze dat door hun eigen sores al niet zelf hadden gedaan. Gebeurt dat niet vrijwillig, dan kan de luchthaven dat via een ‘local rule’ naar rato over alle maatschappijen afdwingen.

Maar vakantieaanbieders als Sunweb, TUI en Corendon willen geen vruchten schrappen. Zij draaien op voor kosten en boetes bij annuleringen en vertragingen, terwijl Schiphol zich op de veiligheid van de luchthaven kan beroepen en zo buiten schot blijft. Ook hebben deze bedrijven al twee zware coronajaren achter de rug en willen zij nu weer op volle toeren draaien.

Toch worden er dit weekend mogelijk weer vluchten geschrapt. “Het is op dit moment nog niet mogelijk om die vraag zwart-wit met ja of nee te beantwoorden,” zei een woordvoerder van luchthaven donderdagavond. Andere vliegvelden hebben al aangeboden om vluchten over te nemen. Rotterdam, Eindhoven, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen hebben tezamen aangeboden 35 vluchten over te nemen. Het is nog onduidelijk of luchtvaartmaatschappijen van dit aanbod gebruikmaken. En als ze dat wel doen, is het waarschijnlijk onvoldoende om lange wachtrijen dit weekend te voorkomen.

Kan ik compensatie krijgen als het fout gaat?

Reizigers kunnen een vergoeding van hun luchtvaartmaatschappij krijgen als hun vlucht minstens drie uur is vertraagd of geannuleerd door de maatschappij zelf. Die vergoeding kan oplopen tot enkele honderden euro's.

