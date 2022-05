Drukte Schiphol valt dit weekend alles mee: ‘We mogen niet klagen’

AchtergrondDe drukte op Schiphol is zaterdag en zondag erg meegevallen, zeker vergeleken met de vorige twee weekenden. Van lange wachttijden was nauwelijks sprake.

In aankomsthal 1 zitten Frank en Ellen Raijer een broodje te eten. Al met al hebben ze er een uurtje over gegaan om voorbij de douane en de bagageband te komen. “Het ging goed,” zegt Frank Raijer. “We hadden wel geluk dat we onderweg wat langer moesten wachten. De bagage stond al op de band toen we aankwamen.”

Er was oponthoud door een afsluiting, ergens op Schiphol. “Dat was wel grappig,” zegt Ellen Raijer. “Een jongen van Schiphol voorop en de hele groep achter hem aan. Daarna ging het bij de douane ook redelijk snel. We mogen niet klagen.”

Het stel komt uit de Verenigde Staten. Op de heenreis, twee weken geleden, hadden ze ook al mazzel. “We vlogen toen heel vroeg,” zegt Frank Raijer. “Later lazen we over de chaos die is ontstaan. Daar zaten wij net voor.”

Ze hebben deze zondagochtend nog een autorit naar Goeree-Overflakkee voor de boeg. “Nog een uurtje,” zegt de man. “Daarom eten we eerst nog even rustig een broodje.”

Soepele aankomst

Even verderop staat een ouder stel met een Nederlandse vlag te zwaaien. Het zijn opa en oma die het gezin van Jeremy Veenema staan op te wachten. “Staan jullie hier al lang?” vraagt Veenema. “We zijn hier net één tel,” zegt zijn vader.

De aankomst van Veenema verliep al net zo vlekkeloos. “Het ging heel soepel. Met een kwartiertje waren we erdoorheen. Op de heenweg was het hier wel heel druk.”

En weg zijn ze, terug naar Amersfoort.

Buiten zit een groep jonge vrouwen in de zon een sigaretje te roken, alle koffers al verzameld. Viel het bij hen ook mee? “We moeten nog vertrekken,” zegt Warda uit Den Haag. “Maar het was binnen zo druk, we zitten even bij te komen.”

De groep vriendinnen vliegt naar Turkije, over vier uur pas, dus ze zijn behoorlijk op tijd. “Gelukkig hoeven we niet naar vertrekhal 1 of 2. Daar zit de KLM. Vertrekhal 3 en 4 zijn voor Afrika en Azië. Die zijn wel wat gewend.”

Rijen tot buiten

In vertrekhal 1 is het redelijk druk, maar het lijkt op niets vergeleken met de vorige twee weekenden, toen de rijen mensen tot buiten stonden. Lindsey Dorigo uit Breda staat met haar man en kind in een rij voor de security check. Hun bagage is al ingecheckt. “Er stond wel een rij, maar het liep wel door,” zegt ze. “We hebben er drie kwartier over gedaan. Dat valt wel mee, vonden we.”

Voor de zekerheid waren vier uur voor vertrek al op Schiphol, normaal is dat een uurtje of twee. “We hadden het veel erger verwacht,” zegt Dorigo. “Wij komen er wel.”

