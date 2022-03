Dubai levert drugsbaas Raffaele Imperiale uit aan Italië

Imperiale werd in augustus opgepakt in een villa in Dubai, waar hij een luxe leven leidde . De 47-jarige Italiaan groeide in twintig jaar tijd uit van anonieme Amsterdamse coffeeshophouder tot sleutelspeler in de internationale cocaïnehandel. Volgens de Nederlandse justitie werkte de Italiaan samen met bekende Nederlandse criminelen, onder wie Ridouan Taghi en Rico ‘De Chileen’ R.

In 2017 werd Imperiale in Italië veroordeeld tot achttien jaar cel wegens drugshandel en witwassen. In ruil voor strafvermindering legde hij een bekentenis af en bood hij vastgoed, sportauto’s en de twee in Amsterdam gestolen Van Goghs aan, die dat jaar terugkwamen. Bij de veroordeling zat Imperiale al lang en breed in Dubai. Waarom hij na zijn arrestatie in 2021 niet direct werd uitgeleverd aan Italië, is onduidelijk.