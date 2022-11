Duidelijkheid of moordproces Peter R. de Vries opnieuw moet

Moet de rechtszaak over de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries opnieuw gevoerd worden? Donderdag, tijdens een nieuwe voorbereidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam, zal daar meer duidelijkheid over komen.

Omdat een van de rechters is geëmigreerd, en dus vervangen moet worden, is de rechtbankcombinatie veranderd en dat is niet zomaar toegestaan. De wet schrijft voor dat het proces in dat geval opnieuw gevoerd moet worden, tenzij alle procespartijen vinden dat het kan doorgaan. Het is nog niet duidelijk wat het Openbaar Ministerie en de advocaten van de verdachten hiervan vinden. Dat zal tijdens de zitting besproken worden en de rechtbank zal een beslissing nemen.

Levenslang

De strafzaak tegen de twee vermoedelijke uitvoerders van de moord was van de zomer al zo goed als rond; er was levenslang geëist tegen beide verdachten, de uitspraak stond gepland voor 14 juli. Maar kort daarvoor kwam het OM met nieuwe informatie over mogelijke opdrachtgevers van de moord. Hierdoor is de zaak heropend en de uitspraak uitgesteld.

Op 4 juli zijn drie nieuwe verdachten aangehouden. Deze week werd bekend dat hun strafzaak tegelijkertijd gaat worden behandeld met die van de twee vermoedelijke uitvoerders. Hoe dat eruit gaat zien, zal ook donderdag worden toegelicht.

Peter R. de Vries (64) werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later in een ziekenhuis. Delano G. en Kamil E. konden kort na de aanslag worden aangehouden. De moord schokte heel Nederland.

Vermeend schutter G. (23) en vermeend chauffeur E. (36) hebben altijd ontkend iets met de moord te maken te hebben. G. heeft er naast zijn ontkenning verder het zwijgen toegedaan.

Van meet af aan is aangenomen dat Ridouan Taghi iets met de moord te maken heeft, wat hij overigens zelf nadrukkelijk ontkent. Tegen hem is inmiddels levenslang geëist in het grootscheepse liquidatieproces Marengo. Nabil B. is kroongetuige in dat proces. Eerder werden zijn broer Reduan en zijn advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. De rol als vertrouwenspersoon en adviseur van B. lijkt De Vries fataal te zijn geworden.

