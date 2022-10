Duikinstructeur Amstelveen omgekomen door verkeerde combinatie fles en kraan

Duikin­struc­teur overleden na incident in zwembad Amstelveen

Een duikinstructeur is zondag in zwembad De Meerkamp in Amstelveen zwaargewond geraakt tijdens een duikinstructie en later in het ziekenhuis overleden. Een persluchtfles die ontplofte is vermoedelijk de oorzaak van de verwondingen waaraan hij overleed, meldt de gemeente Amstelveen.

17 oktober