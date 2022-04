Duizenden feestten in Amsterdam, Koningsdag 2022 ouderwets gezellig

Nieuws Verdachte moord in waterpijp­café in Paramaribo in 2018 staat in Amsterdam voor de rechter

Justitie hoopt alsnog de moord te hebben opgelost op de 28-jarige Surinamer Roberto Kida, in januari 2018 in een berucht waterpijpcafé in Paramaribo. Verdachte Dafnon Murry van der M. (36) komt op 29 april voor het eerst voor de Amsterdamse rechtbank.

20 april