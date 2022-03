Duizenden op de Dam om steun te betuigen aan Oekraine. ‘Laten wij hoop bieden’

Op de Dam wordt zaterdagavond, net als in andere Europese steden, vanaf 18.00 uur stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. ‘We maken samen een vuist.’

Volledig scherm Victoria Agaronuan uit Rusland tijdens manifestatie op de Dam voor Oekraïne. © Hanneloes Pen

Rieke Pol uit Amsterdam staat met 3 kinderen op de Dam. Haar dochter Puck van 7 houdt een bord omhoog ‘Weg met Poetin’. Haar zoon Ake van 9 heeft op zijn T-shirt geschreven Fuck U Putin. “Dat moet,” zegt hij resoluut. Julia uit Oekraïne is met een groepje uit haar thuisstad gekomen. Ze is net een week in Amsterdam en laat filmpjes zien die zij in Oekraïne heeft opgenomen. Je hoort de bommen vallen en ziet vuurvlammen.

De gemeente organiseert de bijeenkomst zaterdagavond uit solidariteit met het land Oekraïne en alle Oekraïners die door de oorlog worden geraakt.

Volledig scherm Anne uit Amsterdam. © Hanneloes Pen

'Laten we hoop bieden’

Burgemeester Femke Halsema betreedt om 18.00 uur het podium en gaat achter de microfoon staan. “Afgelopen week sprak ik Oekraïense Amsterdammers. Zij slapen niet meer. Verscheurd door zorgen. Over hun familie en vrienden, het lot van hun vaderland,” zo begint ze haar speech. “Overdag werken zij met man en macht om hun landgenoten op te vangen, te helpen, te steunen.”

Ze gaat verder: “Laten wij sterk zijn, hier in deze stad, in dit land, in Europa. Onze armen openen, ook al gaan we een onzekere tijd tegemoet. Ook al zullen wij de gevolgen van de oorlog voelen.” De toeschouwers zijn stil, luisteren. Sommigen mensen maken in stilte foto’s van het hart van bloemen dat aan de andere kant van het plein staat. #Lovenotwar staat er bij.

“Dus laten wij hoop bieden,” zegt de burgemeester. “De hoop dat Europa zich verenigt, dat de Europeanen schouder aan schouder staan. De hoop dat het Oekraïense verzet – de helden van Oekraïne – sterker, moediger is dan het Russische leger.”

Als de burgemeester klaar is klinkt er een luid applaus. Sommige toeschouwers juichen.

‘We maken samen een vuist’

Daarna komt Dilan Yeşilgöz, minister van veiligheid, op. “We staan hier samen en maken samen een vuist. Die vreselijke bombardementen staan op ons netvlies. Terwijl we hier staan worden mensen vermoord,” zegt ze. “Onze harten zijn bij hen. Dit zijn oorlogsmisdaden. En daar zullen ze voor moeten betalen.” Ook zij krijgt een luid applaus.

Tranen

De menigte wordt stil als de gevluchte studente Taisiia Kosenok achter de microfoon gaat staan. Ze vertelt over de oorlog in Oekraïne. Terwijl ze praat stromen de tranen over de wangen van Victoria Agaronuan, een Russische vrouw die in Amsterdam voor een bank werkt. In haar handen een bord met de woorden: Russians stand with Ukraine. Ze staat hier om haar support te tonen aan het Oekraïense volk, vertelt ze. En omdat haar vrienden in Rusland het niet kunnen doen. Daar is het te gevaarlijk.

'Dit is Poetins oorlog’

Slava Ukraine, scandeert de menigte. De Dam staat inmiddels helemaal vol. Het begint te schemeren. Derk Sauer, columnist van Het Parool is aan het woord. Hij is uitgever van The Moscow Times in Moskou en moest vluchten uit Rusland. De journalisten die voor zijn krant werken probeert hij zo snel mogelijk naar Nederland te halen. “Ik sta hier met schaamte,” zegt hij. “Omdat het land waar ik 30 jaar heb gewoond nu een crimineel land is. Het doet me pijn om dit te zeggen.”

Volledig scherm © ANP

Russische journalisten mogen zich, net zoals alle andere Russen, niet uitspreken tegen de inval. Het is verboden om met een bordje met daarop de woorden ‘Geen Oorlog’ op straat te lopen in Rusland, vertelt Sauer. “Maar hoe kan je voor oorlog zijn,” vraagt hij zich af. “Wat er nu gebeurt is niet te vatten. Er vallen geen bommen op Russische steden, maar de levens van deze mensen storten ook in elkaar.” Niet alleen omdat hun vrijheid van meningsuiting wordt beperkt, ook omdat veel Russen familie en vrienden in Oekraïne hebben. “Dit is niet Moskous oorlog,” besluit Sauer. “Dit is Poetins oorlog.”

De actie op de Dam wordt beëindigd met twee minuten stilte. Als daarna het Oekraïense volkslied klinkt huilen vele toeschouwers.

Solidariteit

De gemeente sluit zich met deze actie aan bij andere Europese steden, na een oproep van samenwerkingsverband Eurocities. De Europese actie is een initiatief van Eurocitiesvoorzitter en burgemeester van Florence Dario Nardella.

Naast Amsterdam doen in Nederland ook Den Haag, Rotterdam en Den Bosch mee. In de rest van Europa nemen onder meer Brussel, Frankfurt, Florence, Milaan, Parijs, Rome, Stockholm, Tallinn en Zagreb deel aan de actie.

Op een eerdere manifestatie voor Oekraïne op de Dam, georganiseerd door Amsterdammers zelf, kwamen meer dan 15.000 demonstranten af.

