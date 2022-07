Duizenden stippels en 24 meter hoge muurkunst moeten West ‘artistieke feelgoodinjectie’ geven

Volledig scherm Muurschilderingen bij de Hoofdweg 495 in West. © Sophie Saddington

Stadsdeel West is al enige jaren bezig om buurten in Bos en Lommer te veranderen in prettige en veilige woonwijken. Een van de initiatieven die hieraan moeten bijdragen is Muren van West, een samenwerking tussen professionele kunstenaars, ervaren curatoren, het stadscuratorium én bewoners.

Eind 2020 werden al muurschilderingen gepresenteerd van Sidney Waerts, Saïd Kinos, Iriée Zamblé en Floor van het Nederend op flats aan de Wiltzanghlaan. Woensdagmiddag komen er twee ‘artistieke feelgoodinjecties’ bij: Richard Kofi maakte een ontwerp voor een blinde muur van woon-zorgcentrum De Boeg op Hoofdweg 495; Peim van der Sloot voorzag een half verscholen muur aan De Rijpstraat 125 van duizenden stippels.

Van der Sloots atelier bevindt zich op een steenworp afstand van de muur waarop hij in zijn kenmerkende pointillistische stijl Het toverbos aan de Rijpgracht realiseerde. Zijn grootste uitdaging? “Voor deze muur staan grote bomen die samen met de gracht bijdragen aan het oasegevoel midden in de stad. In de zomer is er volop groen, waar je de stippen doorheen ziet. Naarmate het jaar vordert, wordt steeds meer onthuld, waardoor het geheel ook op een grauwe winterdag een zonnig aanzien biedt.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Muurschilderingen bij de De Rijpstraat 125, ook in West. © Sophie Saddington

Hoogtevrees

Het werk van Kofi, die vorig jaar nog Stadstekenaar was, is geïnspireerd op de verhalen van bewoners van De Boeg en gebruikers van het Huis van de Buurt in hetzelfde pand, veelal Amsterdammers op leeftijd. “Mensen worden steeds ouder en ouderen vormen een wezenlijk onderdeel van onze samenleving, maar we zien ze nauwelijks gerepresenteerd.” Met Samen bij De Boeg krijgt deze generatie volgens Kofi het podium dat ze verdient.

Zijn ontwerp is uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. “Ik heb hartstikke hoogtevrees en het is 24 meter hoog, dus ik kon het helemaal niet zelf doen. Het is heel mooi geworden. In mijn tekeningen arceer ik veel en varieer ik met dikke en dunnen lijnen; dat hebben ze heel goed nagemaakt met verf.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.