Duizenden zware rokers willen gescreend worden op longkanker in het Antoni van Leeuwenhoek

Zes dagen minder treinen rond Haarlem wegens werkzaamhe­den

Het treinverkeer rond station Haarlem is vanaf donderdag zes dagen lang een stuk beperkter dan normaal vanwege werkzaamheden aan het spoor. Tot en met 31 januari rijden er geen treinen tussen Haarlem en Leiden, in het weekend rijden er ook geen treinen naar Santpoort Noord en Zandvoort en op zondag is de verbinding met Amsterdam Sloterdijk gesloten. De NS zet bussen in om reizigers alsnog te vervoeren.

23 januari