Dwalen in de buik van de walvis bij Jonas op IJburg

Nieuws Opvallend: te weinig gegadigden voor koopwonin­gen in voormalig ING-kan­toor in Zuidoost

De verkoop van 160 woningen in het Zandkasteel, het voormalige hoofdkantoor van ING bij de Amsterdamse Poort, is afgeblazen: er zijn te weinig kopers. De woningen gaan in de verhuur.

6 december