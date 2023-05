Één doelpunt verschil maakt dat ADO '20 1 wint van VVA/Spartaan 1

Update 4 huizen in Nieuw-West tijdelijk onbewoon­baar na brand door elektri­sche step: ‘Zo’n brand krijg je niet zomaar uit’

In een woning van een appartementencomplex aan de Dr. H. Colijnstraat in Amsterdam (Geuzenveld-Slotermeer) heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand gewoed. Vier huizen zijn tijdelijk onbewoonbaar vanwege schade.