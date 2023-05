Één doelpunt verschil maakt dat CSW 2 wint van Ajax 3

expert Een piercing in je oor als oplossing tegen migraine: placebo-ef­fect of echt werkzaam?

Je zou met liefde een naald door je oor prikken om maar van de pijn af te zijn: migraine. En oorpiercings zouden daarbij kunnen helpen, wordt weleens gezegd. Maar klopt dat wel? We vroegen het Prof. Dr. Gisela Terwindt, neuroloog-bioloog. ‘Het is niet zomaar een gaatje in je oorlel, je prikt door je kraakbeen heen.’