Een hoofddoek voor agenten? ‘Je zegt ook geen nee tegen een arts met hoofddoek’

Lang was het heel simpel: met een zichtbare tatoeage kwam je er bij de politie niet in. Inmiddels zijn ‘gepaste’ tatoeages officieel toegestaan. Sterker, ze zijn gemeengoed en in het augustusnummer van het personeelsblad poseren zes agenten met hun tattoo. Trots vertellen ze wat die voor ze betekent. Is zo’n revolutie ook denkbaar omtrent de zo veelbesproken hoofddoek? Die is nu nog taboe omdat ‘uniform’ nu eenmaal uniform moet blijven en geloofsuitingen de neutrale uitstraling in de weg zouden staan.



Het debat golft al jaren heen en weer, ook wel opgepookt vanuit Amsterdam. Het toestaan van het dragen van hoofddoeken zou een enorme slag kunnen opleveren in het ombuigen van de korpscultuur waarin wit nog altijd de norm is, ondanks decennia vol initiatieven om meer agenten met een niet-westerse achtergrond de politie in te halen én te behouden.



Martin Sitalsing (59) maakte als geboren ­Surinamer rap carrière binnen de Nederlandse ­politie (en in de jeugdzorg en de GGZ) en is nu politiechef van de politie in Midden-Nederland én landelijk portefeuillehouder diversiteit.