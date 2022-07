Eerste digitale museum over lhbtq-cultuur opent in Amsterdam

Apenpokken­vi­rus vastge­steld bij Amsterdams kind: ‘We weten niet hoe hij besmet is geraakt’

Van de ruim zevenhonderd besmettingen met het apenpokkenvirus (monkeypox) in Nederland is ongeveer 60 procent vastgesteld in Amsterdam. Dat geldt ook voor het enige besmette kind. ‘Besmetting via seksueel contact is uitgesloten, maar we weten niet hoe de jongen wél besmet is geraakt,’ zegt arts-microbioloog Matthijs Welkers (Amsterdam UMC).

