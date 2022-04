Eerste struikelstenen in Amstelveen gelegd ter nagedachtenis aan Joodse oorlogsslachtoffers

Nieuws Stolper­stei­ne gelegd voor oud-Aja­cied Eddy Hamel en zijn familie

Voor het laatste huis van oud-Ajaxspeler Edward ‘Eddy’ Hamel en zijn familie worden vrijdagochtend in de Rijnstraat in Amsterdam vier Stolpersteine gelegd. Hamel werd in 1943 vermoord in Auschwitz, samen met zijn vrouw Johanna Hamel-Wijnberg en hun zoons Paul en Robert.

19 november