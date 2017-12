Eerste werkdag burgemeester Van Aartsen

Locoburgemeester Eric van der Burg, die de afgelopen tijd plaatsvervanger van Van der Laan was, zal zijn verantwoordelijkheden maandag aan Van Aartsen overdragen.



Van der Laan stierf in oktober aan de gevolgen van longkanker. Daarop benoemde commissaris van de Koning van Noord-Holland, Johan Remkes, Van Aartsen tot waarnemer.



Den Haag

Vanuit Amsterdam bestond de wens voor iemand van "buiten de Amsterdamse politieke arena'', onder meer met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart.



Verder wilden ze graag een waarnemer die bestuurlijke ervaring heeft in een van de vier grote steden, met name op het gebied van openbare orde en veiligheid.



De 69-jarige Van Aartsen was eerder onder meer minister van Buitenlandse Zaken en tussen 2008 en 2017 burgemeester van Den Haag. De prominente VVD'er werkte hiervoor als waarnemend commissaris van de Koning in Drenthe.



Ollongren

Na de verkiezingen stelt de nieuwe gemeenteraad een profiel op voor de toekomstige burgemeester.



Nadat Van der Laan in september zijn taken had neergelegd, nam locoburgemeester Kajsa Ollongren zijn werk over. Toen zij vorige maand minister werd, verving locoburgemeester Eric van der Burg haar tot de komst van Van Aartsen.



Een half jaar rustig op de hoofdstad passen tot een nieuwe burgemeester aantreedt, is waarnemer Jozias van Aartsen niet gegund. Het stadhuis heeft hoge verwachtingen van de Haagse 'tussenpaus'.



