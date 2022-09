Eiburgh Snacks mag van stadsdeel Oost nog vijf jaar blijven

Volledig scherm © Jennifer Gijrath

Splinter kreeg het verlossende bericht op dinsdag, aan het einde van de middag: “De gebiedsmakelaar kwam vertellen dat we sowieso nog vijf jaar worden gedoogd. Het een en ander moet alleen nog worden geformaliseerd. Dat gebeurt volgende week donderdag.”

Frietkot Eiburgh Snacks is al 25 jaar een fenomeen in de rafelrand van de Zuiderzeeweg. Al die tijd werd de keet gedoogd, omdat er geen bouwplannen zijn. Eind augustus kreeg Splinter echter een brief van stadsdeel Oost dat zijn friettent niet voldoet aan het bestemmingsplan. Hij werd gesommeerd binnen acht weken te vertrekken. Beroep was niet mogelijk.

Verwarring

Geschrokken zocht Splinter contact met het stadsdeel. Na enkele verwarrende gesprekken, heeft hij dinsdag dan toch duidelijkheid gekregen. Splinter is opgelucht: “Je wordt er toch onzeker van. Ik had al een vermoeden dat het allemaal niet kon kloppen. Maar nu de kou uit de lucht is, ben ik een tevreden man.”

Ook het stadsdeel gaat uit van een termijn van vijf jaar. Stadsdeelbestuurder Jan-Bert Vroege: “Eiburgh is al vele jaren een geliefde snackbar voor veel bewoners van Oost en ver daarbuiten. Ik ga mij inzetten dat deze ondernemer de komende jaren gewoon zijn beroemde friet kan blijven bakken. Hiervoor moeten wel een aantal zaken beter geregeld worden, hierover gaan we snel het gesprek aan met de ondernemer.”

Over vijf jaar kan het stadsdeel, mits er dan nog altijd geen bouwplannen zijn, in principe een nieuwe gedoogperiode overwegen, maar dat hoeft van Splinter niet. “Dan is het mooi geweest. Over vijf ben ik 75 jaar, en Tonny die hier ook werkt, is dan bijna 70 jaar. Ik ben weg dan. En niemand wil het overnemen, dus dan houdt het op.”