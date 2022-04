Eigenaar tabakszaak denkt liever niet terug aan gewelddadige overval: ‘Te heftig’

NieuwsVorige week is een tabakszaak aan de Pieter Baststraat overvallen door twee mannen. Bij de overval werd geschoten en tijdens een gevecht met de overvaller is de eigenaar gestoken.

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van de overval.

Op donderdag 31 maart werd rond 22.30 uur een tabakswinkel op de Pieter Baststraat in Oud-Zuid overvallen door twee mannen.

Mo, het broertje van de eigenaar, was net klaar met werken en was onderweg naar huis toen de overval plaatsvond. “Ik heb de camerabeelden gezien. Twee mannen kwamen binnen. De een met een lang mes en de ander met een pistool.” De dader met het pistool ging meteen naar boven, bedreigde een van de medewerkers en pakte zijn telefoon af. Hij sprong vervolgens uit het raam en vluchtte in de richting van een coffeeshop verderop in de straat. Ook daar is hij op camerabeelden gezien.

Champagnefles

De dader met het mes haalde intussen de kassa open. Toen de eigenaar hem tegen wilde houden, raakten de twee op de vuist. “De eigenaar heeft een champagnefles op zijn hoofd kapotgeslagen en gaf hem een paar klappen,” zegt Mo. Tijdens de worsteling is de eigenaar in zijn hand gesneden. Er moesten meerdere hechtingen in zijn hand gezet worden.

De eigenaar was aan het werk tijdens de overval, maar praat liever niet over wat er is gebeurd. “Ik denk er liever niet meer aan, dat is te heftig. Ik heb hem wel een paar klappen gegeven.”

De daders, beiden tussen de 19 en 23 jaar oud, zijn nog op de vlucht. Ze namen een telefoon en geld uit de kassa mee.

De politie zoekt getuigen van de overval. Beide daders droegen zwarte kleding. De man met het mes droeg een muts en een mondkapje en is gevlucht met een rode boodschappentas van de Dirk. De schutter droeg een gasmasker.